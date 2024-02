Am Montag geht es wieder los Wie immer halten sich Bewährtes und Neues beim VHS-Programm die Waage

Jetzt dürften sie alle verteilt sein. Die vergangenen Tage waren die Auszubildenden der Neunkircher Kulturgesellschaft unterwegs, um das druckfrische Programm fürs Sommersemester der Volkshochschule (VHS) zu verteilen. Jetzt liegt es an den bekannten Stellen aus: Im Center, bei der Sparkasse, in der Gebläsehalle, der Stadtbibliothek und und und. Selbstverständlich auch im Foyer der VHS selbst. Ein bisschen später ist es dieses Mal mit dem Verteilen geworden, wie VHS-Leiterin Elke Leonhardt-Jacob im Gespräch mit der SZ erzählt. Der Grund: Einige war bis zuletzt noch offen. Online allerdings ist das Heft als pdf-Datei bereits seit fast zwei Wochen. Am Montag, 19. Februar, geht es los in allen sechs gewohnten Bereichen.