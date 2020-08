VHS Neunkirchen : Testlauf bestanden – Semester kann kommen

Neunkirchen Am 14. September startet das Wintersemester bei der VHS Neunkirchen. Die Programmhefte werden zurzeit verteilt. Alle sind bereit.

Als Mitte Mai die VHSen nach zwei Monaten Lockdown wieder öffnen durften, hieß das für die Mitarbeiter der Einrichtungen: Umdenken. Auch Elke Leonhardt-Jacob, Leiterin der VHS Neunkirchen, stand mit ihrem Team vor einer Mammutaufgabe. In kleinen Schritten ging es damals los: Outdoor-Kurse fanden statt, die Räume wurden umgerüstet, den Hygieneregeln angepasst, und die Kurse gingen online. Nun, noch einmal drei Monate später, ist das Neue schon Gewohnheit geworden. Und wenn am 14. September das Wintersemester der VHS startet, dann wird das zwar ein besonderes Semester sein, die Mitarbeiter und Dozenten aber sind vorbereitet. Das Programm steht. Zurzeit werden die Programmhefte verteilt: Wie gewohnt an die Kunden per Post, ausgelegt in der VHS, der Stadtbibliothek, öffentlichen Einrichtungen, Geschäften und Banken. Dünner fühlt es sich an, das neue Heft. Also doch weniger Programm in diesen Pandemie-Zeiten?