VHS : Fit in den Frühling mit Intervalltraining

Beim HIIT-Training (High Intensity Interval Training) wird der Fokus verstärkt auf kurze und hochintensive Intervalle von Belastungs- und Erholungsphasen gelegt. Mit diesem effektiven Kraftausdauertraining werden die Teilnehmer ihre Fitness schnell verbessern und ihren Körper in Hochform bringen, so heißt es in der Pressemitteilung der VHS.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 5. Februar, 19.30 bis 20.30 Uhr im Karchersaal, Hofgut Furpach, Beim Wallratsroth 11 und wird von Silvana Emmrich geleitet.