Im Rathaus : Martenizis für die Verwaltungsspitze

Neunkirchen Bulgarische Frauen haben die Glücksbringer gebastelt und die Stadtoberen damit überrascht.

Anlässlich von „Baba Marta“ haben bulgarische Frauen mit Quartiersmanagerin Albena Olejnik am Montag im Rathaus Bürgermeisterin Lisa Kühn und dem zweiten Beigeordneten Thomas Hans gebastelte Geschenke überreicht. „Baba Marta“ ist ein bulgarischer Feiertag am 1. März, an dem man in Bulgarien traditionell an Familienmitglieder und Freunde sogenannte „Martenizi“ verschenkt. Dies sind kleine Figuren aus rotem und weißem Garn, die Glück und Gesundheit bringen sollen.