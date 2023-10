Neunkirchen Diakonie-Klinikum: Gefäßspezialist jetzt am Versorgungszentrum

Neunkirchen · Das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Diakonie Klinikum Neunkirchen baut mit personeller Verstärkung in der Inneren Medizin und der Angiologie das Behandlungsspektrum weiter aus, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

24.10.2023, 06:00 Uhr

Gefäßspezialist Dr. Andreas Puhl Foto: Andreas Puhl