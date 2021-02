Polizei : Vermisster 12-Jähriger aus Kaiserslautern möglicherweise in Neunkirchen

Vermisster 12-Jähriger aus Kaiserslautern möglicherweise in Neunkirchen

Der 12-jährige Leon Allein aus Kaiserslautern wird seit dem 23. Februar vermisst. Er könnte sich nach Angaben der Polizei in Kaiserslautern möglicherweise in Neunkirchen aufhalten.

Bevor Leon verschwunden ist, war er nach Angaben der Kaiserslauterer Polizei in der Wohnung seines Vaters in der Innenstadt in Kaiserslautern. Wann er die Wohnung verlassen hat oder wohin er wollte, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei hat der 12-Jährige kein Handy bei sich.