Die Polizei meldet Unfall unter Drogeneinfluss FOTO: dpa / Stefan Puchner

Am Samstagabend hat es an der B41-Einmündung Westspange Neunkirchen gekracht. Ein 51-jähriger Franzose aus Völklingen fuhr auf ein vor ihm an der Ampel wartendes Auto auf. Laut Polizeibericht stand der Mann unter Drogeneinfluss. red