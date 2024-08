Blaulicht Wellesweiler 20 000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Wellesweiler

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr in Wellesweiler gekommen. Laut Polizeibericht kam 19-jähriger Mann mit seinem Audi A6 in der Fabrikstraße – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung – in einer Kurve von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einer Mauer und einer Fassade und blieb im Vorgarten des Anwesens stehen. Der Fahrer flüchtete mit seinem Beifahrer zu Fuß. Kurze Zeit stellten ihn Polizeibeamte. Der Verdacht auf alkoholische Beeinflussung bestätigte sich. Es entsteht ein Gesamtsachschaden von rund 20 000 Euro.