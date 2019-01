später lesen Polizei sucht Hilfe Reifen platz auf der Autobahn - Fahrer gefährdet sich und andere FOTO: dpa / Stefan Puchner FOTO: dpa / Stefan Puchner Teilen

(red) Mehrere Fahrzeuge sind am Donnerstag, 10. Januar, gegen 8 Uhr beschädigt worden, als ein Autofahrer, der auf der A 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken zwischen den Anschlussstellen Elversberg und Heinitz unterwegs war, einen Schaden am Reifen hatte.