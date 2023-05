Vegane Ernährung „Tiere essen Fleisch, aber wir müssen es nicht“

„Wenn es zuhause früher kein Fleisch gab, gab es Fisch“, erzählt Claudia Padberg. Dass aus ihr, der „ganz normalen Fleischesserin“, einmal eine vegane Ernährungsberaterin wird, die sogar ihr Kind und ihren Hund vegan ernährt, damit habe damals keiner gerechnet. Alles in allem bezeichnet sie ihren Weg zur Veganerin als „großen Entwicklungsprozess“. Wegen des Tierwohls habe sie sich in ihren 20ern dazu entschieden, Vegetarierin zu werden. Anfang 30 war es dann ein Buch über die Milchindustrie, das sie von einer veganen Lebensweise überzeugen sollte. Vor elf Jahren habe sie dann begonnen, Kurse zu veganer Ernährung von Kindern und Sportlern zu besuchen und 2019 zusätzlich ein Fernstudium absolviert. Was sie zunächst aus eigenem Interesse getan habe, sei heute Basis für ihre selbstständige Arbeit als vegane Ernährungsberaterin.