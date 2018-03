Der VdK-Ortsverband Neunkirchen fährt am kommenden Freitag, 16. März, zum Ostermarkt nach St. Wendel. Die Abfahrt für die angemeldeten Mitglieder ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle am Rathaus Neunkirchen beziehungsweise um 14.10 Uhr am Mantes-la-Ville-Platz. Anmeldungen zu der Fahrt sind noch telefonisch beim Vorstand möglich.