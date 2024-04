Voll geliefert Von Röcheln bis zum Wadenvergleich

Heiß. Ganz heiß. Zu „Crying at the disco“-Klängen tänzelt Clemens Brock auf die Bühne der ausverkauften Stummschen Reithalle. Ein Mannsbild, an dem man sich weder satt sehen noch hören kann. Der Inbegriff des Vaterseins kleidet sich stilsicher in karierte Hemden und 7/8-Cargo-Hosen zu weißen Tennissocken und orthopädisch wirkenden Sandalen — eine Uniform, in deren unendlichen Weiten A ein formvollendeter Bierbauch und B irgendwo mindestens ein Zollstock steckt. Seine an Kalauern reiche Ansprache begleiten in kurzen Abständen zuverlässig eintreffende Geräusche, über die noch zu sprechen sein wird.