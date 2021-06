Klinikum : Urologie und Gefäßchirurgie am Diakonie Klinikum schließen

Neunkirchen Stetig sinkende Fallzahlen und fehlende Zukunftsperspektive werden als Gründe genannt – zwölf Mitarbeiter sind betroffen.

(red) „Wir kämpfen um den Erhalt der medizinischen Versorgung am Standort Neunkirchen“, erklärt Dr. Dennis Göbel, Vorstand Krankenhäuser und Hospize der Stiftung Kreuznacher Diakonie, in einer Pressemitteilung des Diakonie Klinikums Neunkirchen (DKN gGmbH). Als Mehrheitsgesellschafter des DKN hätte man sich gemeinsam mit dem Mitgesellschafter, der Stadt Neunkirchen, sowie im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen deshalb dazu entschlossen, zwei Fachabteilungen der DKN gGmbH spätestens zum 31. Dezember 2021 zu schließen: die Urologie und die Gefäßchirurgie. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien gemeinsam mit der Mitarbeitervertretung (MAV) darüber informiert worden. Der Grund für diese Entscheidung: „Der Bedarf in der Bevölkerung ist nicht gegeben“, so Krankenhausdirektor und Geschäftsführer der DKN gGmbH, Leo Schwarzkopf, nach Prüfung vorhandener Optionen.