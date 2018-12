später lesen Polizeibericht Unfallflucht Bergstraße: 4000 Euro Sachschaden FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Die Neunkircher Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht. Bereits am Samstag, 1. Dezember, streifte laut Polizeibericht in der Bergstraße in Wellesweiler ein bisher unbekannter Fahrer gegen 19.20 Uhr ein geparktes Auto. red