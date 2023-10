Blaulicht Wellesweiler Fußgänger verletzt - Polizei sucht Autofahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 22. Oktober, gegen 13.30 Uhr ist in der Waldstraße Wellesweiler Fußgänger verletzt worden. Der Sturz mit Folgen ereignete sich vermutlich wegen einer Kollision mit einem vorbeifahrenden Pkw, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon (0 68 21) 203-0.