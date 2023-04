Blaulicht Wiebelskirchen Alte VW Polo entwendet: Unfall und 10 000 Euro Sachschaden

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ist ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem zirka 20 Jahre alten VW Polo in der Hermannstraße in der Neunkircher Innenstadt mit einem geparkten Ford Focus kollidiert. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, so steht es im Polizeibericht, und ließ den stark beschädigten Polo am Unfallort stehen. Es stellte sich heraus, dass der Polo im Laufe der Nacht in Wiebelskirchen mit dem Originalschlüssel, der sich im Fahrzeug befand, entwendet worden war. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an Polizei in Neunkirchen, Telefon (0 68 21) 203-0.