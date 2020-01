Die Polizei meldet : Trunkenheitsfahrt durch Neunkirchen

Neunkirchen Am Samstag ist es gegen 22 Uhr in der Wellesweilerstraße in Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein dunkler VW Polo streifte ein parkendes Fahrzeug. Der Fahrer hielt nach dem Unfall kurz an, so heißt es im Polizeibericht, flüchtete dann jedoch.

