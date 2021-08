Wiebelskirchen Die Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht.

(red) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich am Freitagmorgen, 20. August, mit seinem Fahrzeug in der Ottweilerstraße in Wiebelskirchen beim Ausparken das Heck eines geparkten Pkw beschädigt und fuhr davon. Der Unfallort befindet sich gegenüber einer zur Tatzeit stark frequentierten Bäckerei.