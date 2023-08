Blaulicht Neunkirchen Geländewagen überschlägt sich auf der A8

Unfall auf der A8: Am Samstag kurz vor 14Uhr ist ein ein 65-jähriger Mann aus Schiffweiler mit seinem Geländewagen auf der A8 in Richtung Luxemburg im Baustellenbereich vor Neunkirchen-Oberstadt aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er hat dort laut Polizeibericht mehrere Warnbaken überfahren. Danach kam der Wagen wieder auf die Fahrspur und kollidiert mit der Beton-Fahrbahnabtrennung. In der Folge überschlug sich der Geländewagen und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie es weiter heißt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahn musste vorübergehend voll gesperrt werden.