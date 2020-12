Unfallflucht : Unfall auf der A 8: Verursacher flüchtet

ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg. Auf einem Polizeifahrzeug warnt auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Am 05.04.2018 findet ein Verkündungstermin im Prozess um Schmerzensgeld gegen den Freistaat Bayern nach einem tödlichen Unfall statt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Stefan Puchner

Neunkirchen (red) Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, ist es auf der A 8 in Höhe der Anschlussstelle Kohlhof zu einem Unfall gekommen, bei dem der Verursacher flüchtete. Der bisher unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Wagen an der Anschlussstelle Kohlhof auf die Autobahn in Richtung Zweibrücken, ohne den durchgehenden Verkehr zu beachten, teilt die Polizei mit.

Dadurch musste eine 23-jährige Frau aus Eppelborn, die auf der rechten Fahrspur unterwegs war, auf die linke Fahrspur wechseln, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte sie mit einem anderen Fahrer, einem 64-jährigen Mann aus Püttlingen, der auf der Überholspur fuhr. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Nähere Erkenntnisse über den Verursache liegen nicht vor.