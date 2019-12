Die Polizei meldet : Autobahn 8 bei Heinitz: Motorradfahrer (16) schwer verletzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Heinitz Ein Motorradfahrer (16) ist am Donnerstag auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Luxemburg (Höhe Heinitz) bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wechselte der Motorradfahrer unvermittelt den Fahrstreifen und übersah Pkw.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken