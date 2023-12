Wieder Weihnachtsmarkt im Zoo Und noch ein Geschenk für Tannenschilling

Ansonsten warten rund 40 Stände auf die Besucher. „Wir haben darauf geachtet, dass sich alles die Waage hält“, erklärt der Zoodirektor. Will sagen: Dekoartikel sowie Schmuck und Schlemmereien im Verhältnis 50 zu 50, Neu zum Schlemmen in diesem Jahr ist ein Stand mit afrikanischem Essen dabei. Die Relation stimmen soll auch beim Verhältnis kommerzielle und private Anbieter beziehungsweise Vereine. Da ist vor allem die Feuerwehr gut vertreten. Die Buden findet man im Großen und Ganzen im selben Bereich wie im vergangenen Jahr: Hinterm Eingang, in der Falknerei, im Drachengarten, an der Zooschule und bis zum Giraffenhaus. Neu sind die beiden Buden, die in diesem Jahr am Elefantenhaus stehen. Durch neue Laternen hier und verbesserte Wege war das in diesem Jahr möglich. So lange es hell ist, sprich bis zur normalen Schließzeit des Zoos um 17 Uhr, kann der ganze Zoo besucht werden. So bald es dunkel ist, sind die Wege durch den Wald und im unteren Teil gesperrt. „Zu gefährlich“, sagt Groß. Und immerhin seien gut zwei Drittel der Zoofläche mit dem Weihnachtsmarkt bespielt, ergänzt Fritsch.