Polizei und Stadt bitten um Hinweise : Einbruch beim Zentralen Betriebshof Neunkirchen

Neunkirchen Die Täter haben Werkzeuge im Wert von 30 000 bis 50 000 Euro erbeutet.

Über die Osterfeiertage sind Unbekannte in den Zentralen betriebshof in Neunkirchen eingebrochen. Das meldet die Kreisstadt. Dort haben sie Gartenbau- und Forst-Werkzeuge im Wert von etwa 30 000 bis 50 000 Euro gestohlen. „Das ist ein Diebstahl an der Allgemeinheit. Mit den Werkzeugen pflegen die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die öffentlichen Grünflächen. Wir prüfen derzeit, ob es sich um einen Versicherungsfall handelt. Die Geräte müssen nun nachbeschafft werden“, sagte Oberbürgermeister Aumann.