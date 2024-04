Betty Beier: Ausstellung im Landtag des Saarlandes Die Erde erzählt selbst von ihren Verletzungen

Saarbrücken · Selten findet die Kunst einen so direkten Weg, die Zerstörung der (Um-)Welt durch den Menschen zu zeigen wie in den Arbeiten von Betty Beier. Die Dozentin an der HBKsaar stellt derzeit im Landtag aus. Hier kann man Stücke aus ihrem „Erdschollenarchiv“ sehen. Sie dokumentieren, wie zerstörerisch der Mensch in die Schöpfung eingreift.

03.04.2024 , 16:47 Uhr

In Betty Beiers „Erdschollenarchiv“ finden sich auch Abbilder des nördlichen Schneeferner-Gletschers auf dem Zugspitzplatt, exakt so, wie diese Stücke am 16. August 2014 aussahen. Foto: Betty Beier/betty beier

Von Nicole Baronsky-Ottmann