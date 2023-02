Umleitung und Staugefahr : Start für Großbaustelle auf A8 bei Neunkirchen – Arbeiten beginnen heute

Neunkirchen Acht Jahre müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Umleitungen und Stau auf der A8 bei Neunkirchen einstellen. Einen Vorgeschmack darauf gibt’s ab dem heutigen Freitag. Die ersten Arbeiten beginnen.

Die A8 bei Neunkirchen wird zum Nadelöhr. Und das Schritt für Schritt auf einer Strecke von sechs Kilometern. An diesem Wochenende beginnen die Arbeiten an der geplanten Großbaustelle.

Dazu kündigt die für das Millionenprojekt verantwortliche Autobahn-Gesellschaft an, in Richtung Saarlouis die Strecke ab dem heutigen Freitag, 10. Februar, zu sperren. Ab 20 Uhr ist die Passage zwischen Neunkirchen-Kohlhof und -Wellesweiler dicht.

Erste Arbeiten auf der A8 bei Neunkirchen: Das steht an

Allerdings handelt es sich dabei um Vorarbeiten zur eigentlichen Baustelle, die ab März folgen soll. Grund dafür: Die marode Landertalbrücke, über die die Autobahn führt, soll durch eine neue ersetzt werden. Sie ist eine von neun Brücken, die während der geplanten Gesamtbauzeit von neun Jahren verschwinden und an deren Stelle neue Bauwerke entstehen.

Diese ersten Arbeiten sollen bereits am Montag, 13. Februar, abgeschlossen sein, kündigt Klaus Kossok von der Niederlassung der bundeseigenen Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen an. Wenn das Wetter mitspielt, wird die Strecke um 5 Uhr noch vor dem eigentlichen Berufsverkehr freigegeben.