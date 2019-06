Zahlreiche Kinder klagen über Erbrechen : Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Neunkirchen brechen Ferienzeltlager ab

Neunkirchen Übelkeit und Brechreiz gleich mehrerer Teilnehmer zwingt Verantwortliche zu Konsequenzen.

Ein Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Neunkirchen im Homburger Stadtteil Jägersburg ist an Pfingstsonntag (9. Juni) abgebrochen worden. Grund für das plötzliche Aus für die Freizeit, die am Freitag begonnen hatte und bis Pfingstmontag geplant war: Mehrere Kinder klagten über Übelkeit, einige sollen sich erbrochen haben. Das teilt der Pressesprecher der Stadt Homburg, Jürgen Kruthoff, in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Nachdem am Vortag erst ein Kind über Beschwerden klagte, sollen am Sonntag gleich neun hinzugekommen sein. Am Nachmittag erhöhte sich dann die Gesamtzahl auf elf. Rund 250 Kinder und Jugendliche waren auf dem Gelände Herrgottshübel gewesen. Unter anderem waren nach Kruthoffs Auskunft Notärzte und Vertreter des Gesundheitsamtes aus dem Saarpfalz-Kreis vor Ort. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) kümmerte sich um die jungen Patienten, bevor sie in die Uni-Klinik nach Homburg und zur Kinderklinik ins nahe Kohlhof kamen.