Zu Besuch beim TuS Wiebelskirchen So läuft ein Wettbewerb beim Trampolin-Turnen ab

Wer gerne einmal auf einfachem Niveau reinschnuppern möchte, ob denn statt nur zu Hause im Garten zu hopsen, das Trampolinspringen vielleicht eine passende Sportart wäre, der sollte sich den 5. Mai im Kalender vormerken. Dann nämlich findet in Wiebelskirchen in der Ohlenbachhalle der Wettkampf der Jahrgangsbesten statt. Der TuS Wiebelskirchen ist Ausrichter. Auf einfachem Niveau, so erklärt der sportliche Leiter für die Abteilung Trampolinsport und Geräteturnen beim Tus, Fabian Schulz, treten die Turner der jeweiligen Jahrgänge gegeneinander an. Wer es richtig anspruchsvoll will, der muss bis zu den Olympischen Spielen warten. Denn seit 2000 ist Trampolinturnen olympische Disziplin. Deutschland hat gute Chancen. Ende vergangenen Jahres gab es bei den Weltmeisterschaften Gold. Ansonsten gibt es Landesmeisterschaften, die erste und zweite Bundesliga. Die besten des Landes sind in der Trampolin-Startgemeinschaft Saar. Da hat auch Schulz einige Jahre mitgemischt und Medaillen geholt.