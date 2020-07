Borussia Neunkirchen : Applaus für Borussia schon vorm Start

Deniz Siga kommt vom FC Bitburg zurück ins Ellenfeld. Er soll der Mannschaft als Führungsspieler helfen. Foto: Es ist sein absolutes Lieblingsbild. Oktober 2011: Gerade hat er für die Borussia im Stahl-Derby der Oberliga gegen Röchling Völklingen das 1:0 erzielt/Jo Frisch

Neunkirchen Als einer der ersten Fußball-Saarlandligisten ist Borussia Neunkirchen am Montagabend in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Die Hüttenstädter haben acht neue Spieler verpflichtet und wollen in der Spielzeit 2020/21 im oberen Tabellendrittel mitmischen.

Von Philipp Semmler

So etwas gibt es sonst nur bei Proficlubs: Zur ersten Trainingseinheit nach der Corona-Zwangspause hatten sich am Montagabend rund 120 Anhänger des Fußball-Saarlandligisten Borussia Neunkirchen auf der Tribüne im Ellenfeldstadion versammelt. Der Club hatte nach der Corona-Zwangspause zu einer öffentlichen Einheit (unter Beachtung der Hygieneregeln) eingeladen – und die Fans waren offenbar „heiß“ darauf, endlich wieder Fußballer in Aktion zu sehen – wenn auch nur im Rahmen einer Trainingseinheit. „Dass so viele Leute zu einer Trainingseinheit kommen, ist für die sechste Liga sicherlich alles andere als gewöhnlich“, staunte Borussen-Trainer Björn Klos.

Als die ganz in schwarz gekleideten Akteure seines Teams um 18.34 Uhr den Rasen betraten, gab es Applaus von den Rängen und „Borussia, Borussia“-Rufe. Beim lockeren Aufgalopp auf dem Feld stand zuerst der berühmte „Ecken“ auf dem Programm. Danach drehten die Akteure ein paar Runden, machten Dehn- und leichte Sprintübungen, ehe auf einem kleinen Feld „Sieben gegen sieben“ gespielt wurde. Mit dabei waren auch sieben der acht Neuzugänge des Clubs. Lediglich der vom SV Hermersberg gekommene Dylan Sodji fehlte noch, da er in Bonn Abschlussprüfungen im Rahmen seiner Ausbildung absolviert. Der 25-Jährige war damit der einzige der „Neuen“, den die Trainingskiebitze nicht hautnah unter die Lupe nehmen konnten. Dafür konnte Klos etwas über den, unter anderem beim FK Pirmasens ausgebildeten, Akteur erzählen. „Wir hatten zu Dylan schon letzte Saison Kontakt. Damals hat eine Verpflichtung wegen seiner beruflichen Ausbildung nicht gepasst. Dylan ist sehr flexibel einsetzbar. In ihm sehe ich noch ganz viel Potential schlummern.“

Info Die Zu- und Abgänge von Borussia Neunkirchen: Zugänge: Niklas Allenfort (U19 1.FC Saarbrücken U19), Sebastian Cullmann (VfL Primstal), Anas Hafid (FC Homburg II), Alexander Jochum (SV Preußen Merchweiler), Lukas de Jesus Melo, Elyeu Mitrut (beide Brasilien), Deniz Siga (FC Bitburg), Dylan Sodji (SV Hermersberg). Abgänge: Nino Kannengießer (pausiert berufsbedingt), Marlon Beckinger (FC Hertha Wiesbach), Jan Luca Rebmann (SV Auersmacher), Kristof Scherpf (FSV Jägersburg), Josef Hindi, Mikail Murioglu (beide Ziel unbekannt).

Einen der Neuen kannten die Borussen-Fans noch aus früheren Tagen: Der vom FC Bitburg verpflichtete Deniz Siga lief für die Hüttenstädter bereits von 2010 bis 2012 in der Oberliga auf. Mit 31 Jahren ist der frühere Stürmer, der zuletzt aber in der Defensive spielte, der mit Abstand älteste Neuzugang des Saarlandligisten. Aufgrund seiner großen Erfahrung – Siga lief unter anderem für den 1. FC Magdeburg in der Regionalliga auf – soll der Rückkehrer eine Führungsrolle einnehmen. „So ein Leader-Typ wie Deniz, der auf dem Platz vorne weg geht, hat uns in den letzten Jahren gefehlt“, erläutert der Trainer.

Auch von den beiden Brasilianern Lucas Melo (24, Innenverteidigung) und Elyeu Mitrut (22, offensives Mittelfeld) ist Klos bislang sehr angetan. „Lucas ist sehr kampfstark und als Brasilianer natürlich noch sehr spielstark. Elyeu ist schnell und hat eine gute Technik. Er kann für uns eine Waffe werden.“ Gerade am Anfang warnt Klos aber vor allzu großen Erwartungen an die beiden Südamerikaner: „Es ist ihre erste Station in Deutschland. Sie müssen sich erst mal noch akklimatisieren, die Sprache lernen und den deutschen Fußball verstehen.“

In die Vereinsphilosophie auf junge, hungrige Spieler zu setzen, die sich in der Saarlandliga beweisen wollen, passen die vier weiteren Neuzugänge des Clubs: Von Verbandsligist SV Merchweiler ist der 23-jährige Alexander Jochum ins Ellenfeld gewechselt. „Alexander kann im Mittelfeld im Zentrum viele Positionen spielen und ist darüber hinaus noch torgefährlich“, berichtet Klos.

Vom Ligakonkurrenten VfL Primstal hat sich der drei Jahre jüngere Sebastian Cullmann, der auf den offensiven Außenbahnen zu Hause ist, dem ehemaligen Erstligisten angeschlossen: „Sebastian ist ein junger Mann mit ganz viel Talent, den wir weiterbringen wollen“, so Neunkirchens Übungsleiter über den 20-Jährigen. Noch ein wenig jünger ist Niklas Allenfort.

Der 18-Jährige (linke Außenbahn) ist von der U19 des 1. FC Saarbrücken nach Neunkirchen gekommen. Klos: „Zuvor hat Niklas auch in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern gespielt. Er ist damit sehr gut ausgebildet und passt damit genau in unser Anforderungsprofil. Den Schritt, es hier im Aktivenbereich zu schaffen, traue ich ihm absolut zu.“ Schließlich wurde mit Anas Hafid (21) aus der U23 des FC Homburg noch ein junger Torhüter verpflichtet, der die Rolle als Nummer zwei hinter Stamm-Schlussmann und Co-Trainer Philippe Persch einnehmen soll. „Anas ist jung und sehr ambitioniert und zudem ein Teamplayer. Er wird auf seine Chance warten und sie auch bekommen“, erklärt Neunkirchens Übungsleiter.

„Wenn ich mir die Zu- und Angänge insgesamt betrachte, dann bin ich sehr zufrieden mit der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison“, urteilt Klos. „Wir haben mit Jan Luca Rebmann, Kristof Scherpf und Nino Kannengießer zwar drei Stammspieler verloren, aber wir sind trotzdem in der Breite stärker geworden. Wir haben sehr variable Spieler geholt und sind dadurch flexibler, wenn mal jemand ausfällt.“ Deshalb glaubt Klos auch, dass sein Team in der Liga eine gute Rolle spielen kann.

„Für ganz oben wird es meiner Meinung nach nicht reichen, weil die Mannschaft dafür noch zu jung ist. Wir wollen aber im oberen Tabellendrittel mitmischen. Vielleicht können wir in Richtung Platz drei oder vier anklopfen“, erklärt der 36-Jährige. Letzte Saison stand der Club zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auf Rang sechs.