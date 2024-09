Wochenlang geschlossen Nach Tod des „Cinetower“-Betreibers – überraschende Wende für einziges Kino in Neunkirchen

Das letzte verbliebene von ehemals vier Kinos in der Innenstadt von Neunkirchen bleibt weiterhin geschlossen. Seit Anfang Juli werden im Cinetower, das zum Wasserturm-Komplex gehört, keine Filme mehr gezeigt. Grund für die plötzliche Schließung war der Tod des Betreibers Andreas Simon. Simon hatte bis kurz vor seinem Tod noch das Eden-Kino in Homburg betrieben. Weil aus dem Kauf der Immobilie, in der sich das Kino befindet, und somit auch aus der geplanten Renovierung nichts wurden, beendete Andreas Simon seine Tätigkeit in Homburg Ende Mai.