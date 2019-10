Alles für die Lesestunde : Tipps von den Fachleuten für kuschelige Lesestunden

Neunkirchen Buchmesse, Preisverleihungen und jede Menge Neuerscheinungen kennzeichnen den Buchmarkt im Herbst. Dazu kommt der Tag der Bibliotheken am 24. Oktober. Tipps von Fachleuten werden da gerne genommen.

„Wie immer viel zu viel parallel“, sagt Gabriele Esser. Und zählt auf: „Kaspar Colling Nielsen: Der europäische Frühling“ (Der „skandinavische Houellebecq“ liegt tatsächlich schon länger.), Erik Fosnes Hansen: Ein Hummerleben (Das Buch ist nach Besuch der Buchmesse und Begegnung mit dem Autor gerade erst auf meinem Nachttisch gelandet.); Eugen Ruge: Metropol (Das ist nach „Zeiten des abnehmenden Lichts“ für mich als gebürtige Ostdeutsche immer noch ein spannendes Thema.); Hanns-Josef Ortheil: Wie ich Klavierspielen lernte (Der Titel ist ein Muss für den, der seine Vorgängerromane mit autobiographischem Bezug gerne gelesen hat.); Eva Schmidt: Die untalentierte Lügnerin, Marlene Streeruwitz: Flammenland (Bei beiden mir bislang unbekannte Autorinnen der Longlist des Deutschen Buchpreises 2019 scheint sich meine Neugier zu lohnen.); Clemens J. Setz: Der Trost runder Dinge (Setz ist seit seinem Debüt „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“ immer wieder für eine Überraschung gut.), Julia Ebner: Radikalisierungsmaschinen (Das ist eine mutige, präzise und erschreckende Analyse des digitalen Terrorismus mit dem mich so genau bislang noch nicht auseinander gesetzt habe.); Ines Geipel: Umkämpfte Zone (Ob ihre persönliche Aufarbeitung von DDR-Geschichte tatsächlich die auch mich immer wieder beschäftigende Problematik des Rechtsrucks Ostdeutschlands erklären kann? Ich bin fast am Ende des Buches und meine: Nein!).“

„Nein, nicht wirklich. Es gab vieles, was ich mit Interesse gern tatsächlich zu Ende gelesen habe, auch einiges, was mich beeindruckt und/oder positiv überrascht hat, unter anderem Steffen Mensching: Schermanns Augen, Günter Kunert: Die zweite Frau, Terence Hanbury White: Der Habicht, Kenah Cusanit: Babel, Matthias Nawrat: Der traurige Gast, Yoko Tawada: Sendbo-o-te, T. C. Boyle: Das Licht, Sasa Stanisic: Herkunft, Alexander Osang: Das Leben der Elena Silber, Angela Lehner: Vater unser, Kai Strittmatter: Die Neuerfindung der Diktatur, Cornelia Koppetsch: Die Gesellschaft des Zorns, Ian Kershaw: Achterbahn, Harald Jähner: Wolfszeit. Und so weiter . . .“