(red) Am Freitag, 21. September, gastiert die Band „Times und Tales“ im Bistro K! in der Willi-Graf-Straße 31 in Neunkirchen. Gerhard Lang (Gitarre und Gesang), Bernadette B. (Gitarre und Gesang), Uwe Forster (Schlagzeug), Christian Weber (Bass) und Valery Dvorin (Keybord) stellen ihr neues Programm „Geebee Island“ vor. red