Ortsrat : Alle (Rad-)Wege führen in die Innenstadt

Furpach Auch in Furpach, Kohlhof und Ludwigsthal kommt das städtische Radverkehrskonzept zum Tragen. Was hier vorgesehen ist, darüber informierte Marco Ames vom Saarbrücker Ingenieurbüro Bard und Sauther den Ortsrat.

Wichtigstes Ziel des Konzeptes sei es, so erklärte Ames, alle Stadtteile über Radwege miteinander zu vernetzen, gleichzeitig aber auch Fahrradverbindungen zu den Nachbargemeinden herzustellen. Hierzu sind in dem Konzept zehn alphabetisch gekennzeichnete Hauptrouten geplant, zwei davon verbinden die drei östlichen Stadtteile mit der Innenstadt. Die Hauptroute H mit einer Länge von acht Kilometern führt von Kohlhof aus zur Brückenstraße, die Hauptroute I über 6,5 Kilometer von Furpach in die Innenstadt. Zur Umsetzung des Konzeptes sind auf beiden Verbindungen gezielte Markierungen und auch bauliche Veränderungen vorgesehen. Auf der Streckenführung von Kohlhof aus ist unter anderem geplant, den vorhandenen Gehweg in der Limbacher Straße auszubauen und für den Radverkehr freizugeben. Der soll hierfür etwa zwei Meter breit werden. Im Bereich Torhausweg/Niederbexbacher Straße soll eine Querungshilfe eingebaut werden, in der Andreas-Limbach-Straße kann aufgrund des geringen Fahrzeugverkehrs auf Markierungen oder andere Maßnahmen verzichtet werden, glauben die Experten. Auf der Route von Furpach in die Innenstadt ist im wesentlichen die Limbacher Straße betroffen. Dort sollen, so empfehlen es die Planer, im gesamten Streckenbereich Radsymbole auf der Fahrbahn angebracht und die Mittelmarkierung auf der Straße entfernt werden. Am Ortsausgang Richtung Zweibrücker Straße ist eine so genannte Radschleuse angedacht, so wie sie auch am Ortsende von Münchwies in Richtung Frankenholz vorgesehen ist. Im weiteren Verlauf der Route ist in der Zweibrücker Straße eine Verbreiterung des vorhandenen Geh- und Radweges um einen Meter vorgesehen.