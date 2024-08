Weitere Vorstellungen 2024 Das Musicalprojekt Neunkirchen hat wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden

Zum zweiten Mal in der Geschichte des Musicalprojekts Neunkirchen traute sich das Kreativteam, in Abstimmung mit der Stadt, an ein Broadway-Musical. „The Prom – der Abschlussball“ feierte im Jahr 2018 Premiere am Broadway und wurde schon zwei Jahre später für den Streaming-Giganten Netflix verfilmt. Somit konnte man sich, nach Ankündigung der Stadt Neunkirchen, um dieses Stück auf die Bühne zu bringen, schon viele unterschiedliche Eindrücke besorgen. Hohe Erwartungen standen also im Raum an das 30-köpfige Ensemble, das in diesem Jahr auf die Bühne der Gebläsehalle trat, um das Geprobte zu präsentieren.