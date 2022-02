Nach Kassenauflösung : Tennisclub verteilt Vereinsvermögen

TCW-Vorsitzender Horst Morgenstern (Bildmitte) und sein Stellvertreter Heinz Zimmer (links) überreichten die Spendenschecks an Michael Schneider von der Elterninitiative krebskranker Kinder (Zweiter von links) sowie an Rainer und Monika Breuer vom Tierschutzverein Neunkirchen/Saar und Umgebung. Foto: Heinz Bier

Wiebelskirchen Der TC Wiebelskirchen hat sich aufgelöst. Das verbliebene Vereinsvermögen wurde für soziale Zwecke gespendet.

„Nichts ist so schlecht, als dass es nicht auch etwas Gutes hätte“ – ein Sprichwort, das mit Sicherheit auf den Tennisclub 1973 Wiebelskirchen zutrifft.

Im vergangenen Juli hatte die Mitgliederversammlung die Auflösung des Vereins beschlossen, nachdem der TCW mit nur noch 33 Mitgliedern und lediglich noch vier aktiven Spielern keine Perspektiven mehr sah (die SZ hat berichtet). „Es wurde von Jahr zu Jahr weniger bei uns, und Corona hat uns den Rest gegeben“, hatte Vorsitzender Horst Morgenstern im Sommer die Beweggründe für den Entschluss genannt. Nach gut einem halben Jahr sind nahezu alle juristischen Regularien zur Auflösung abgewickelt, das Vereinsgelände samt Tennisheim ist schon Mitte Dezember in den Besitz der Stadt Neunkirchen übergegangen, so wie es in der Vereinssatzung festgeschrieben war.