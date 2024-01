Neunkirchen Tanz-Event zum Valentinstag

An diesem Tag tanzen in vielen Städten weltweit Menschen gemeinsam als Zeichen der Solidarität und gegen seelische, körperliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen, wie es in der Pressemitteilung der Stadt Neunkirchen weiter heißt. Jede und jeder darf mittanzen – oder zuschauen und die Aktion durch Anwesenheit unterstützen. Im Vorfeld findet kostenloses Tanztraining in der Tanzwerkstatt Susanne Sprung, Hüttenbergstraße 6, 66538 Neunkirchen, statt: Dienstag, 23. Januar, 19.30 bis 21 Uhr, Mittwoch, 31. Januar, 17.30 bis 18.30 Uhr und Freitag, 2. Februar, 16 bis 17 Uhr. Außerdem bietet das Juz Neunkirchen, Süduferstraße 14, am Montag, 5. Februar, 17 bis 18 Uhr, ein Tanztraining für Mädchen und junge Frauen an.