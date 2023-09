Bisher einmalig im Saarland Talent Company an Neunkircher Gemeinschaftsschule eröffnet – so soll sie Schülern helfen

Am Donnerstagmorgen ging es schon gleich los. Nach der offiziellen Eröffnung am späten Mittwochnachmittag stand als Einweihungs-Veranstaltung schon gleich ein Netzwerk-Treffen an. Vertreter der Gemeinschaftsschule Stadtmitte und Unternehmensvertreter sprachen am langen Tisch darüber, wie die künftige Zusammenarbeit in der Talent Company aussehen kann und wird. Schüler und Unternehmen zusammenführen, die Jugendlichen gesellschaftlich anschlussfähig machen, das ist Aufgabe und Ziel der Strahlemann Talent Company. Bereits 65 mal hat die Stiftung deutschlandweit schon solche Fachräume für Berufsorientierung eingeweiht. Zehn hat die Globus-Stiftung gefördert. Im Saarland ist der Raum in der Gemeinschaftsschule Neunkirchen der bislang erste seiner Art, schon bald aber soll ein zweiter im Landkreis Saarlouis folgen.