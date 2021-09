Tag des offenen Reviers : Der „Mutter des Waldes“ geht es schlecht

Diese Gatter schützen den Baum-Kindergarten vor Verbiss durch Rehe. Foto: Anja Kernig

Neunkirchen Reformen sind gefragter denn je für den Dauerpatienten Wald – das ist eine der Erkenntnisse, die die Besucher vom Tag des offenen Reviers im Kasbruchtal mit nach Hause nahmen.

Von Anja Kernig

Früher. Das war noch was. Da konnte man bei Regen trockenen Hauptes unter einer Eiche stehen. Und heute? Wird man halt nass. „60“, „40“, „30“, das sind die Prozentzahlen, die Revierförster Thomas Brill immer wieder resigniert fallen lässt, den Blick hoch in die Baumkronen gerichtet. Über so viel oder besser so wenig Blattmasse im Vergleich zu ihren kerngesunden Artgenossen verfügen viele der großen Buchen und Eichen hier im Kasbruch. Gesund sind die wenigsten, dämmert dem Laien schon nach einer Viertelstunde Fußmarsch. Was Brill gar nicht leugnen will. Zumal manche Schäden unsichtbar unterm festen Schuhwerk der Besucher lauern. „Der Boden ist sauer wie Essig, eine tickende Uhr“. Zwar blasen die Fahrzeugauspuffe kein Blei mehr in die Luft, dafür aber Stickoxide in rauen Mengen. Zusammen mit den Stickstoffverbindungen, welche die mit Gülle überdüngten Wiesen und Felder ausgasen, ein Riesenstressfaktor für die Wälder.

Kein Wunder, dass am Tag des offenen Reviers keine rechte Freude aufkommen will. Dabei hat der Lieblingsort vieler Mitmenschen gerade erst durch Corona noch mal tüchtig an Renommee gewonnen. Dank der großen Flächen ist Platz für alle, ideal für Sport und aktive Erholung. Auch wer abschalten und mal auf andere Gedanken kommen will, sucht den Wald auf. Doch dem geht es teilweise längst selbst richtig dreckig. Nur gut, dass nach den prasseldürren, heißen Sommern der diesjährige so bescheiden ausfiel. Das viele Wasser hat die leeren Speicher etwas aufgefüllt. Den todkranken Kandidaten unter seinen hölzernen Schützlingen verschafft das eine Gnadenfrist von drei, vier Jahren, doziert Brill. Absterben werden diese Bäume trotzdem.

„Früher war Förster ein Traumjob“, sagt Brill. Heute sei er „hin und her gerissen“. Eigentlich müsste man weg von der traditionellen Forstwirtschaft, die auf Holznutzung zugeschnitten ist. Denn gebraucht wird der Wald für so viel mehr: zuvorderst für die Kohlendioxidbindung. Aber auch als Sauerstoffproduzent, als Staubfilter, zum Zurückhalten von Wasser und als Trinkwasserquelle. Womit noch kein Wort über Artenvielfalt verloren ist und wertvolle Biotope.

Trotzdem will jeder auf einem Holzstuhl sitzen, ärgert sich der Förster. „Wir müssen uns um 180 Grad drehen“ – Produzenten wie Konsumenten. Was nicht so einfach ist. Man denke nur an die Privatleute mit ihren Holzöfen. Die wären ohne Brennholz aufgeschmissen. Eingeschlagen wird heute nur noch ein Bruchteil früherer Mengen. Gut, aber zu spät, befürchtet Brill. Schon 2018/19 hätte man reagieren müssen. „Es ist eine Minute vor zwölf.“ Zu den größten Verlierern des Klimawandels zählen neben Fichten auch die Buchen. Hitze, Trockenheit und Sonneneinstrahlung schwächen die Bäume, aufgeplatzte Rinden sind das Einfallstor für Pilze und Schädlinge. „Fällt braunes Bohrmehl raus, dann stirbt der Baum.“