Wellesweiler Wieder Schmiedefest am Junkerhaus

Der Wellesweiler Arbeitskreis für Geschichte, Landeskunde und Volkskultur veranstaltet aus Anlass des Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September wieder sein Schmiedefest in seinem Junkerhaus-Areal in Wellesweiler, Eisenbahnstraße 22-24. Gefeiert wird von 10 bis 18 Uhr vor der Schmiede, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. Das Fest beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrer Bertram Weber. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Stengel-Kirche statt. Ab 11 Uhr vermittelt der Vorsitzende des Wellesweiler Arbeitskreises für Geschichte den Besuchern in der Stengel-Kirche Wissenswertes aus der Geschichte der Kirche. Ab 14 Uhr bietet der Verein auch eine Führung im Junkerhaus an. Schmiede zeigen Arbeiten am offenen Feuer.