Stadt Neunkirchen informiert : Sonntag heißt es: „Zeigt her eure Pfoten“

Hunde stehen am Sonntag in der Neunkircher Bahnhofstraße im Mittelpunkt. Foto: dpa/Bernd Thissen

Neunkirchen Die Kreisstadt Neunkirchen veranstaltet am Sonntag, 29. Mai, 13 bis 18 Uhr, die Aktion „Zeigt her eure Pfoten“ in der Bahnhofsstraße. Bei dem fünften Neunkircher Hunde-Event sind Zwei- und Vierbeiner eingeladen, wie die Stadt schreibt.

Am zweiten verkaufsoffenen Sonntag dreht sich in der Bahnhofstraße erneut alles um „den besten Freund des Menschen“. Viele interessante Aussteller, Vereine und Hundeschulen werden an diesem Aktionstag vielfältige Aktivitäten, Experteninfos und vieles mehr rund um den Hund anbieten, so heißt es weiter. Natürlich würden Hund und Halter auch mit allerlei Schönem und Köstlichem erfreut.