Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte : Beide Täter landen in der Ausnüchterungszelle

Neunkirchen Statt Hilfe anzunehmen, die Polizei angreifen - da zieht man den Kürzeren.

Gleich zwei Mal waren am Wochenende Polizisten der Gewalt von Randalierern ausgesetzt. Der erste Vorfall ereignete sich am Samstag um 16.57 Uhr auf dem Mantes-La-Vill-Platz. Die Beamten wollten dort einen 40-Jährigen aus Schiffweiler vernehmen, der Opfer einer Körperverletzung geworden war. Laut Polizei war der Mann stark alkoholisiert. Der polizeibekannte 40-Jährige reagierte gegenüber der Polizei und dem Rettungsteam hochaggressiv. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab, pöbelte stattdessen herum, so die Polizei. Als ihm letztlich ein Platzverweis ausgesprochen und er vom Platz wegbegleitet wurde, schlug er unvermittelt die Hand eines Polizisten weg, holte aus und schlug in Richtung des Kopfes eines anderen Beamten. Der konnte nur mit einer schnellen Reaktion dem Schlag ausweichen. So kam der Mann statt ins Krankenhaus in eine Ausnüchterungszelle, eine Blutprobe wurde zwecks Feststellung seiner Schuldfähigkeit angeordnet.