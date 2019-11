Polizei Neunkirchen : Täter schlagen Frau nieder und rauben sie aus

Neunkirchen Samstagnacht, gegen 23.30 Uhr, ist eine 41-jährige Frau aus Sulzbach in der Lindenallee in Neunkirchen von zwei bislang unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Die Männer versuchten ihr zunächst die Handtasche zu entreißen und schlugen ihr anschließend mit der Faust ins Gesicht, als sie versuchte die Handtasche an sich zu pressen, teilt die Polizei mit.

Die Täter raubten insgesamt rund 90 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel der Geschädigten und flüchteten anschließend.