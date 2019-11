Überfalle in Neunkirchen : Täter schlagen Frau nieder und rauben sie aus

Foto: dpa/Friso Gentsch

Neunkirchen (pra) Eine 48-jährige Frau ist am Dienstagabend, 12. November, zwischen 21 und 22 Uhr, Opfer eines Raubüberfalles in Neunkirchen geworden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen bislang unbekannte Täter die Frau in der Brückenstraße nieder und raubten ihr im Anschluss die Handtasche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Frau erlitt schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Eine konkrete Täterbeschreibung liegt nicht vor.