SZ-Serie „Ich packe meinen Koffer“ : Erste Hilfe für die Seele leisten

Wellesweiler Urlaubszeit, Reisezeit. Sie kennen das Spiel „Ich packe meinen Koffer und nehme mit“? Die SZ hat sich spannende Koffer öffnen und ihren Einsatz erklären lassen. Teil 6: Die Lilawesten in der Region.

2018 sind die ehrenamtlichen Helfer der Notfallseelsorge im Saarland zu 510 Einsätzen gerufen worden. Rund 120 Köpfe zählen die sechs Gruppen in den fünf Landkreisen sowie im Regionalverband. In der Regionalgruppe Neunkirchen engagieren sich 15 Frauen und Männer. Das berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung Bertram Weber, Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Neunkirchen. Weber steht seit Januar 2019 an der Spitze des tragenden Vereins. So sperrig dessen Name klingen mag – Notfallseelsorge und Krisenintervention Saarland, Fachdienst für Psychosoziale Notfallbetreuung – kurz PSNV Saarland –, so klar ist sein Auftrag: Erste Hilfe für die Seele leisten.