Erstes Heimspiel der SVE in der Saison SV Elversberg gegen 1. FC Köln – Parkmöglichkeiten und Verkehrskonzept beim Topspiel

Sollte sich der Verein in der zweiten Liga etablieren – und davon geht der Bürgermeister stark aus: „Auch wenn es schwer wird dieses Jahr, unter diesem Trainer hat sich die Mannschaft Jahr für Jahr gesteigert. Ich hoffe und denke, dass das in diesem Jahr auch so sein wird.“ Und: „Um den ganzen Aufwand zu rechtfertigen, das rechnet sich nur mit der zweiten Liga.“ – sei ein neues Verkehrskonzept dringend notwendig. Mit einem Verkehrsleitsystem schon von der Autobahn aus, einem angepassten ÖPNV mit dem vom Verkehrsministerium avisierten S-Bahn-Verkehr im 20-Minuten-Takt („damit hätten wir auch in Friedrichsthal eine bessere Anbindung“, sagt Huf). Auch ein Parkleitsystem und entsprechende Parkplätze seien, sagt Huf, das Ziel bis zum Ende der Baumaßnahmen im Stadion. Für den ÖPNV – in Verantwortung der Landkreise – ist es nicht einfach, erinnert Huf: Elversberg ist Knotenpunkt zwischen Regionalverband, Saarpfalz-Kreis und dem Landkreis Neunkirchen. „Da muss man die Verkehrsströme abstimmen. Aber wir kriegen das hin.“ Übers kommende Jahr soll der ÖPNV untersucht werden. Gefördert im Übrigen über Enmob vom Umweltministerium. Mehrere kleine Konzepte wie beispielsweise auch das Radverkehrskonzept für die Gemeinde flössen so in das große ein.