Historisher Verein Stadt Neunkirchen : Historischer Verein Stadt Neunkirchen auf Studienfahrt

Neunkirchen Am Donnerstag, 1. August, um 14 Uhr, startet eine Studienfahrt des Historischen Vereins Stadt Neunkirchen unter Leitung von Alt-OB Friedrich Decker zum Grubenmuseum im lothringischen Petite Rosselle.

Die Fahrt beginnt an der Haltestelle beim Kombibad Lakai in Neunkirchen und wird bis zirka 18.30 Uhr dauern. Die Ausstellung beim Schaubergwerk lässt den Besucher in über 160 Objekte und Modelle, 25 Audio- und Video-Dokumente sowie zahllose Fotos und Zeitdokumente in die Kohlegeschichte Lothringens und der nahen saarländischen Region das Alltagsleben des Bergmanns und seiner Familie sowie in die Sozialpolitik der Bergbaugesellschaften eintauchen. Die Anmeldung kann an jedem Donnerstag von 16 bis 18 Uhr während der Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des Vereins in Neunkirchen, Irrgartenstraße 18, erfolgen oder Telefon (0 68 21) 9 14 77 51. In dem Teilnahmeentgelt von zehn Euro für Vereinsmitglieder/15 Euro für Nichtmitglieder ist außer dem Fahrpreis auch der Eintritt ins Museum enthalten.