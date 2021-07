Stadtrat : Knies bei den Neunkircher Grünen im Stadtrat

Grünen-Stadträtin Astrid Hilt. Foto: BeckerBredel

Neunkirchen () Der Streit, den die Grünen seit Wochen auf Landesebene ausfechten, macht auch vor deren Stadtratsfraktion in Neunkirchen nicht halt. Grünen-Stadträtin Astrid Hilt hat jetzt ihre Ämter in den Ausschüssen, in denen sie tätig war, niedergelegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hilt hat unlängst beim Landesparteitag der Grünen auf Platz drei für ein Bundestagsmandat gegen die Neunkircher Fraktionsvorsitzende Tina Schöpfer kandidiert. Auf SZ-Anfrage teilt sie mit, ihr Entschluss habe familiäre Gründe und sei in Absprache mit der Fraktion erfolgt, fügt aber hinzu, dass die Initiative dazu von der Fraktion ausgegangen sei. Ihr Mandat im Stadtrat werde sie weiterhin behalten. Hilt spricht von einer „insgesamt schwierigen Situation“, in der alle „etwas dünnhäutig“ seien. Ihr sei es wichtig, jetzt etwas Ruhe in die Partei zu bringen und sich auf den Wahlkampf zu konzentrieren.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Neunkircher Grünen, Christel Hasmann, äußert sich dazu wie folgt: „Grundsätzlich ist die Aufteilung der Ausschüsse eine interne Angelegenheit der Fraktion. Wir haben bei der letzten Fraktionssitzung die Ausschüsse neu verteilt, um eine gute Arbeit der Fraktion weiter zu gewährleisten. Dafür ist es wichtig, an allen Ausschüssen teilzunehmen und bei Verhinderung die Fraktionskollegen und Kolleginnen zu informieren. Dies war bei Astrid Hilt in den letzten Monaten leider nicht der Fall.“