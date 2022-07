Blaulicht Neunkirchen : Mann und Frau prügeln aufeinander ein

Neunkirchen Ex-Partner werden handgreiflich. Die Polizei Neunkirchen sucht Zeugen.

Am Freitag, 22. Juli, gegen 10.45 Uhr erfuhr die Polizei Neunkirchen von Handgreiflichkeiten zwischen ehemaligen Lebenspartnern. Das Paar hatte zunächst in der Wohnung zu streiten begonnen. Schließlich habe sich der Streit auf die Parallelstraße und dann in die Süduferstraße verlagert, so heißt es im Polizeibericht. Auf der Straße hätten der Mann und die Frau auch mehrfach aufeinander eingeschlagen und sich gegenseitig verletzt. Ein Bauarbeiter griff ein und konnte die Auseinandersetzung stoppen. Seinen Aussagen zufolge hätten einige Autofahrer angehalten und die Szene auch beobachtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neunkirchen zu melden, Telefon (0 68 21) 20 30.