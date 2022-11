Anfechtung angekündigt : Nach Neuwahl des Wehrführers – warum es jetzt bei der Feuerwehr in Neunkirchen Streit gibt

Noch traute Einigkeit fürs Foto – alte und neue Neunkircher Wehrführung (von links): der scheidende Wehrführer Stefan Enderlein, der neue stellvertretende Wehrführer Kevin Kolmen, der im Amt bestätigte Vize-Wehrführer Tobias Hans, der neu gewählte Wehrführer Christian Milz, Neunkirchens Beigeordneter Thomas Hans, Bürgermeisterin Lisa Hensler und Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack. Foto: Christopher Benkert/Feuerwehr Neunkirchen

Exklusiv Neunkirchen An der Führungsspitze der Feuerwehr in der Stadt Neunkirchen brodelt es offenbar gewaltig. Denn der bei der Wahl zum Wehrführer äußerst knapp unterlegene Amtsinhaber will das Ergebnis anfechten. Wieso es dazu kommt und wie die Stadtverwaltung darauf reagiert.