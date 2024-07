Im Zoo Neunkirchen Streichelzoo soll renoviert werden

Spielplatz, Kiosk – und dazu der Streichelzoo. Vor allem für Zoobesucher mit kleinen Kindern ist der Bereich in Nähe des Affenhauses beliebter Anlaufpunkt, lässt die Kleinen ihre Erkundigungen anstellen, während die Großen mal Zeit für ein Päuschen haben. Umso enttäuschter war ein SZ-Leser, als er dieser Tage im Zoo war. Der Streichelzoo, so erzählte er, wirke heruntergekommen. Wir wollten von Zoo-Marketing-Frau Marieke Groß wissen, was hier denn Stand der Dinge sei. „Der Streichelzoo“, sagt Groß, „steht bei uns sehr weit oben auf der Agenda. Gerade dieser Tage sei er noch einmal Thema der Teamsitzung gewesen. Man habe hier erst einmal Pech gehabt. Man sei bereits mitten im Renovierungsplan gewesen, habe auch schon eine Firma an der Hand gehabt, die bei der Renovierung helfen sollte, da sei diese Firma wieder abgesprungen. Danach seien die Zoo-Mitarbeiter alle sehr an der Pinguin-Anlage eingespannt gewesen. „Aktuell sind wir nun am prüfen, was genau wir nun doch alles in Eigenleistung sanieren können und bei welchen Punkten wir die Unterstützung von Firmen brauchen“, sagt Groß abschließend. Ein Aufhübschen des Streichelzoo-Bereichs in absehbarer Zeit ist also offenbar in Sicht.