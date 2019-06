Stichwahl zwischen Käsbach und Aumann : Live-Ticker zur Oberbürgermeister-Wahl in Neunkirchen

Dirk Käsbach (CDU) und Jörg Aumann (SPD). Foto: Thomas Seeber

Neunkirchen Aus dem Fünfkampf um das Amt des Oberbürgermeisters ist ein Duell geworden. Am Pfingstsonntag treten der Neunkircher Bürgermeister Jörg Aumann (SPD) und Dirk Käsbach (CDU), Kämmerer in Königswinter, bei der Stichwahl an.

Bei der Urwahl am 26. Mai verfehlte Aumann (50) die absolute Mehrheit knapp. Er kam auf 46,8 Prozent der Stimmen, Käsbach (46) auf 27,5. Somit geht Aumann am Sonntag als Favorit ins Rennen um die Neunkircher Verwaltungsspitze. Die Kandidaten von Grünen, FDP und AfD, die in der ersten Runde ausgeschieden waren, haben keine Wahlempfehlung gegeben.